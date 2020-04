ASL TO4. Una sistemazione per i nuovi infermieri. Appello del Nursind inascoltato

Sindacati, sindaci e cittadini più o meno informati, in questi mesi han cercato di dirlo in tutte le salse. Occorreva e ancora occorre trovare dei luoghi in cui ospitare i medici, gli infermieri e il personale Oss, per evitare il rischio di contagio delle rispettive famiglie. Ma anche altri “luoghi” in cui dirottare i “pazienti” non più gravi, per svuotare gli ospedali e per star tutti più sereni.

E invece? Invece tutti gli appelli sono caduti nel vuoto, compresi quelli di numerosi albergatori, pronti a mettere a disposizione le stanze, evidentemente vuote nel tempo sospeso del Covid-19.

Chi dovrebbe gestire continua, insomma, a far finta di non capire che la soluzione è sotto gli occhi di tutti. Non chiamiamoli “lazzaretti”. Non lo sarebbero. Luoghi all’onore del mondo in cui trascorrere il tempo necessario per non infettare figli, compagni, colleghi di lavoro e vicini di casa, questo sì.

Una delle tante richieste in questa direzione era partita via email dal Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Si chiedeva ai sindaci la disponibilità di alloggi o stanze di albergo per ospitare i nuovi medici e i nuovi infermieri, assunti con gli ultimi provvedimenti del Governo e, oggi, impegnati negli ospedali dell’Asl To4.

Da Ivrea, seppur in ritardo, l’Amministrazione comunale ha risposto d’aver sistemato un appartamento di proprietà comunale, il Comune di Chivasso, invece, ha inviato un elenco di alberghi…. Un elenco di alberghi? Propio così….

Ebbene sì! Come se il problema fosse questo e non bastasse dare un colpo di telefono come si è sempre fatto o prenotare una stanza su booking. Il problema, infatti, è un altro. Chi li paga? Ecco su questo, dalla direzione generale dell’Asl To4 in sù nessuno si è pronunciato. Un’organizzazione che funziona. Uno Stato che funziona. Un’Amministrazione comunale che funziona avrebbe agito diversamente, ma tant’è!

