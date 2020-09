ASL TO4. Scuola: 3 tende per tamponi pit-stop a studenti

SETTIMO TORINESE. Scuola: 3 tende per tamponi pit-stop a studenti. Allestite anche a Lanzo e Castellamonte. Da questa mattina sono operative le tende dei punti di accesso diretto dell’Asl To4, senza prenotazione, dedicati all’esecuzione di tamponi per le scuole. Le tende, montate e allestite con il supporto della Protezione Civile, servono a rendere snella e rapida l’eventuale esecuzione di tamponi per il covid agli studenti e agli operatori scolastici.

“Nella scelta della sede dei punti di accesso dedicati alle scuole – spiega il commissario dell’Asl To4, Luigi Vercellino – sono state coniugate la necessità di distribuire logisticamente il servizio sul territorio e la necessità di disporre di ampi spazi esterni per ubicare le tende e per permettere agli studenti, ai loro familiari e agli operatori scolastici di effettuare il tampone secondo il modello drive-through, senza scendere dall’auto”.

L’Asl To4 ha allestito tre sedi a Castellamonte, Settimo Torinese e Lanzo. Tutte aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 15.

