Sarà anche finita l’emergenza da pandemia, ma ne è iniziata un’altra anche più preoccupante: la gestione ordinaria della sanità. Che cos’altro sono se non la negazione del diritto alla salute, le liste d’attesa interminabili?

La prova che è tutto andato a ramengo ce la fornisce tutti i santi giorni il Cup. Per una visita allergologica si trova posto a Chivasso a giugno, a Venaria a dicembre, a Torino mai. Per una spirometria si può andare a Pinerolo a settembre o aspettare il Mauriziano fino a novembre. Per un’ecografia mammaria a giugno a Ivrea e [...]