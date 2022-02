A che punto sono i lavori di adeguamento dei pronto soccorso degli ospedali di Chivasso, Ciriè e Ivrea? E delle terapie intensive? Bella domanda! La risposta è pubblicata all’albo pretorio dell’Asl To4. Non c’è neanche il bisogno di andare a scomodare il direttore generale Stefano Scarpetta, peraltro costantemente muto come un pesce….

Ebbene?

Stanno a zero! Proprio così! Non s’è fatto un kaiser. Nulla di nulla! Sono lì che piangono vendetta al cospetto di Dio e di una pandemia che si avvia (per fortuna) agli sgoccioli, dopo due anni di patemi e una fila lunga [...]