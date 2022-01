Una eccezionale iniziativa de LA VOCE, presso i centri pediatrici vaccinali anti-Covid dell’Asl TO4, in collaborazione con la Seven di Leini e con la Carioca di Settimo Torinese, due aziende da sempre molto vicine al territorio. Nell’ambito delle vaccinazioni organizzate questo fine settimana, all’ospedale di Chivasso, al Centro di via Aldisio a Ivrea e all’ospedale di Ciriè, i bambini riceveranno in regalo (fino ad esaurimento) una scatola di pennarelli, o un astuccio, o l’Agenda di Fedez o il peluche dei Minion.

Quando si parla di Carioca SPA, si fa riferimento ad un nome e ad un marchio che da più di mezzo secolo riempie di colori i quaderni di tanti bambini. L’azienda, pur continuando a mantenere il suo centro vitale a Settimo Torinese, è presente in tutto il mondo. Il presidente nonché amministratore delegato Enrico Toledo appena ha saputo dell’iniziativa non ci ha pensato un secondo a dire “Sì! Ci sto!”, senza tanti giri di parole. Tra le ultime novità messe in produzione la nuova linea Eco Family, pennarelli, appunto, ma anche penne ed evidenziatori realizzati al 70% in EcoAllene, un materiale ottenuto dal riciclo dei contenitori in poliaccoppiati usati per confezionare alimenti come i succhi di frutta e il latte: questo materiale, che fino a ieri era smaltito in discarica o incenerito, trova ora una soluzione di sostenibilità.

Mille grazie anche alla Seven SPA l’azienda di Leini, diventata famosa in tutto il mondo per i suoi zaini. Forse non tutti sanno che da qualche anno vengono realizzati riciclando oltre sei milioni di bottiglie di plastica per una sempre maggiore ecosostenibilità, internazionalizzazione e diversificazione. Seven, come i sette fratelli Di Stasio che la fondarono. Oggi l’azienda, oltre agli zaini fa davvero tanti altri oggetti per la scuola e non solo.

E’ bastata una telefonata e l’Amministratore delegato Aldo di Stasio, in pochi minuti ha fatto preparare una montagna di prodotti da regalare ai bambini.

All’ospedale di Chivasso si occuperanno della distribuzione dei gadget i volontari dell’associazione “Vip Sognando”, clown in corsia.

