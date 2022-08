Tre nuovi Direttori di struttura complessa all’Asl To4. Marco Fadde all’Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Ciriè, Edda Battaglia alla Gastroenterologia e Alessandro Depaoli alla Radiologia in quello di Ivrea.

Sostituiranno Roberto Calvo, Roberto Rizzi e Amerigo Garigali.

Marco Fadde, 53 anni, ha conseguito, dopo la specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica presso l’Università degli Studi di Torino, un master di secondo livello in Terapia Antalgica presso l’Università di Parma. Proviene dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, dove ha iniziato la carriera professionale nel 2003. In possesso di un’ampia esperienza in rianimazione cardiochirurgica [...]