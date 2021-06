Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Direttore Generale dell’ASL TO4, Stefano Scarpetta, ha nominato, a partire dal 16 giugno, il nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda. E’ Stefano Loss Robin.

Il dottor Loss Robin, 49 anni, vanta un prestigioso curriculum formativo: una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, una formazione per il management delle Aziende sanitarie pubbliche e un Master in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie. Ha iniziato la carriera professionale nel 1999 presso l’ASL di Biella. Una carriera contraddistinta, sempre nell’ASL BI, da incarichi di alta responsabilità amministrativa e gestionale in diversi ambiti, dalla direzione delle attività amministrative territoriali e ospedaliere alla direzione della gestione del personale.

“Benvenuto in Azienda a Stefano Loss Robin – dichiara il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Stefano Scarpetta–, di cui ho potuto apprezzare le qualità professionali e personali nell’ambito dell’esperienza comune presso l’ASL di Biella. Ringrazio Michele Colasanto per il prezioso lavoro fin qui svolto e per la disponibilità nel passaggio delle consegne”.

