Asl To4. L’orario del magazzino economale l’ho voluto cambiare io…

Egregio Direttore,

on line di ieri sera. Le scrivo in merito all’articolo pubblicato sul Suo giornaledi ieri sera.

L’articolo riportava la comunicazione del nostro Direttore Generale Lorenzo Ardissone al sindacato Nursind relativamente alla modifica dell’orario di lavoro dei dipendenti del magazzino economale dell’azienda.

A onor del vero il nostro Direttore si è semplicemente limitato a fornire una comunicazione relativa ad una decisione presa dal sottoscritto, (coordinatore del magazzino in questione) decisione della quale mi assumo pienamente la responsabilità.

La decisione è scaturita dalla necessità contingente ormai nota, ed è stata una decisione presa collegialmente con tutti gli operatori del servizio scrivente. Anche noi, come tutti i nostri colleghi del comparto e della dirigenza medica cerchiamo di profondere il massimo delle energie disponibili in questo momento.

Ci tengo inoltre a precisare che la modifica dell’orario di lavoro non inficia sul monte ore totale degli operatori e quindi non genera aumento di spesa da parte dell’azienda,e quindi della collettività, si tratta semplicemente di un correttivo teso a dare la massima disponibilità alle direzioni mediche ospedaliere dei nostri presìdi in un momento di particolare necessità.

certo della sua comprensione. La saluto con molta cordialità.

Alessio Bellini

