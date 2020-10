ASL TO4. In quattro giorni raddoppiano i malati Covid

Da lunedì a oggi i malati Covid, in base ai dati forniti dalla Regione, sono praticamente raddoppiati passando da 331 a 652. Al centro dell’attenzione c’è Settimo Torinese, dove però la gran parte dei contagiati si concentra all’ospedale trasformato in presidio Covid per tutta l’Asl To4. Si aggiunge San Mauro, San Maurizio e Ciriè.

