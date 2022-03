La Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) ha promosso un Open Weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili.

L’ASL TO4 – i cui Presidi ospedalieri di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea per il biennio 2022-2023, come già per i bienni precedenti, sono stati premiati con i bollini rosa, assegnati agli ospedali riconosciuti da Onda come attenti alle donne e alla medicina di genere – ha aderito con un’iniziativa organizzata dall’Oncologia, dalla Radioterapia e dall’Urologia, dirette rispettivamente dai dottori Giorgio Vellani, Maria Rosa La Porta e Daniele Griffa.

L’iniziativa si svolgerà sabato 19 marzo, dalle ore 9 alle 12.30, presso la Radioterapia dell’Ospedale di Ivrea (blocco B piano -2) con consulenze dirette alla patologia oncologica prostatica ad approccio multidisciplinare comprendente: visita urologica, colloqui informativi e di consulenza a indirizzo sia oncologico sia radioterapico. E’ necessaria la prenotazione, telefonica al numero 0125 414239 (da lunedì a venerdì in orario 8.30-15.30) oppure tramite e-mail all’indirizzo radioterapia@aslto4.piemonte.it. Presentarsi muniti di eventuale documentazione relativa a visite precedenti e di Green Pass valido.

