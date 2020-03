ASL TO4. Grazie alle donazioni acquistate tre unità mobili per i tre ospedali

ASL TO4. Emergenza da covid-19: grazie alla generosità del territorio sono state acquistate tre unità mobili di radiografia, per la Radiologia degli Ospedali di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea

Il territorio è vicino e solidale con l’ASL TO4 in questo momento di enorme impegno da parte dei professionisti sanitari e a livello organizzativo ed economico per affrontare l’emergenza sanitaria in atto. Grazie alle già numerose donazioni ricevute da singoli cittadini, da associazioni e da imprese per l’emergenza da coronavirus covid-19, oggi l’Azienda ha acquistato tre unità mobili di radiografia, una per la Radiologia dell’Ospedale di Chivasso, una per la Radiologia dell’Ospedale di Ciriè e una per la Radiologia dell’Ospedale di Ivrea. Con una spesa complessiva di circa 180 mila euro.

Le apparecchiature, di ultima generazione, in grado di acquisire le immagini in formato digitale e rispondenti a tutti i criteri in materia di radioprotezionistica, consentono di effettuare direttamente al letto dei ricoverati affetti da covid-19 le indagini radiografiche, riducendo anche i tempi di valutazione diagnostica.

“Grazie di cuore a chi ha già donato e a chi donerà – commenta la Direzione dell’Asl To4 – perché l’aiuto di tutti, ciascuno con le proprie possibilità, è per l’Azienda prezioso per superare le difficoltà che è chiamata a fronteggiare in questi giorni. L’Azienda stessa intende garantire il massimo della trasparenza alle donazioni effettuate, per cui saranno man mano rendicontati gli acquisti effettuati con i fondi raccolti per l’emergenza da Covid-19…”

