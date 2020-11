ASL TO4. Finiti i letti in terapia intensiva. Si passa alle sale chirurgiche!

Ieri a Ivrea, dove si sta valutando di occupare anche il reparto di “ortopedia”, come già s’era fatto questa primavera, di malati Covid se ne contavano 6 in rianimazione e 29 nei reparti di “week surgery” e “oncologia”. A Cuorgnè 37 in day surgery e geriatria. A Lanzo 24. [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti