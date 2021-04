ASL TO4. E’ operativo il nuovo Contact Center per le vaccinazioni anti covid-19

E’ operativo il nuovo Contact Center dell’ASL TO4 dedicato alle vaccinazioni anti covid-19, con orario 8-20 da lunedì a venerdì, escluse le festività. I sei operatori del Contact Center sono contattabili telefonicamente al numero 0119176770 e tramite mail all’indirizzo contactcentervaccinocovid@aslto4.piemonte.it .

Il Contact Center è rivolto ai cittadini dell’ASL TO4, ai professionisti sanitari operanti sul territorio aziendale, agli operatori dell’Azienda e, in generale, a tutte le categorie che man mano saranno incluse nel programma vaccinale, secondo le disposizioni nazionali e regionali.

Gli operatori del Contact Center si fanno carico dei quesiti posti in merito alla vaccinazione anti covid-19. In particolare, forniscono informazioni relative a:

criteri di accesso al programma vaccinale e modalità per la prenotazione della vaccinazione;

tempistiche di pubblicazione delle agende vaccinali;

avvenuto inserimento nel programma vaccinale.

Inoltre, gestiscono le richieste di annullamento della prenotazione della vaccinazione.

Laddove l’avente diritto ponga quesiti non gestibili in prima persona dagli operatori del Contact Center, gli stessi si raccordano con il gruppo multidisciplinare di professionisti identificati dall’Azienda per soddisfare in tempi brevi la necessità espressa.

Commenti