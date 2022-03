La scorsa settimana davamo notizia dello “Stato di agitazione” dichiarato dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs per il personale del servizio di mensa ospedaliera dell’Asl/To4, una settantina circa di persone.

Perlopiù donne in part-time che, a causa della pandemia e della forte riduzione dei pasti da preparare, in questi anni sono state messe a più riprese in cassintegrazione

Il dito era ed è puntato sulla Dussmann service (2 miliardi di fatturato a livello mondiale nel 2021, di cui 655 milioni di euro in Italia), vincitrice, nel 2017, con un [...]