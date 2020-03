ASL TO4. Donazioni per l’emergenza da Coronavirus Covid-19

Emergenza Coronavirus: per chi volesse aiutare l’ASL TO4 (Chivasso, Ivrea, Ciriè, Settimo, Castellamonte, Cuorgnè….) con donazioni liberali per far fronte all’emergenza da Coronavirus Covid-19.

Il conto corrente a cui possono essere effettuate le donazioni è il seguente:

IBAN: IT 81 S 03069 30540 100000046184

intestato all’ASL TO4

indicando nella causale “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore (facoltativo: e-mail, indirizzo e recapito telefonico).

Anche con un piccolo gesto si può fare tanto, per tutti!

Questi riferimenti sono anche pubblicati nel sito webwww.aslto4.piemonte.it

