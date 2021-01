ASL TO4. Covid-19: Screening del personale scolastico

Lunedì 11 gennaio l’ASL TO4 avvia lo screening per il virus SARS-CoV-2 del personale scolastico docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle agenzie formative operanti nel sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del territorio, come disposto dalla Regione Piemonte. Lo screening, protratto fino [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti