ASL TO4. Coronavirus: operative le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)

Da giovedì 26 marzo sono operative le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), previste dall’articolo 8 del Decreto Legge 14/2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. La loro funzione è rivolta alla gestione domiciliare delle persone affette da Covid-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero e alla presa in carico dei pazienti dimessi dagli ospedali e ospitati nelle RSA aziendali.

All’avviso bandito dall’ASL lo scorso 18 marzo hanno risposto numerosi medici. A circa cinquanta di questi professionisti è stato conferito l’incarico per coprire la fascia oraria di competenza delle USCA (dalle ore 8 alle 20) sette giorni su sette presso cinque sedi di Continuità Assistenziale-Guardia Medica (Castellamonte, Chivasso, Ivrea, Lanzo Torinese, Settimo Torinese), in un’area appositamente dedicata. L’Azienda si riserva di incrementare e/o modificare le sedi di attività in relazione all’andamento della diffusione del nuovo coronavirus.

Il coordinamento delle USCA dell’ASL TO4 è affidato alla dottoressa Lavinia Mortoni, Direttore del Distretto di Cuorgnè.

L’avviso per il reclutamento dei medici – che è pubblicato nel sito web www.aslto4.piemonte.it, nella sezione “In Evidenza” e nella sezione “L’ASL da te – Lavoro” – rimane aperto per le ulteriori disponibilità dei medici. Possono rispondere all’avviso le seguenti categorie di professionisti: medici titolari di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e/o iscritti nella graduatoria regionale di Medicina Generale; medici con incarico a tempo determinato o di sostituzione di Continuità Assistenziale (Guardia Medica); medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale; laureati in Medicina e Chirurgia.

