Caos all’ospedale di Chivasso tra pazienti Covid e non Covid. Alla denuncia del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha subito fatto seguito una risposta ufficiale della direzione dell’Asl To4.

“L’attivazione di posti letto Covid all’interno dei reparti “free” – scrive la direzione – è stata determinata da un improvviso picco di iper afflusso di pazienti positivi presso i DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) con necessità immediata di ricovero a fronte della saturazione temporanea dei posti letto nei reparti Covid dedicati. Le Direzioni Mediche Ospedaliere con i reparti interessati, verificata l’impossibilità di ampliamento immediato dell’area Covid presso i DEA, hanno identificato alcuni pazienti, selezionati per assenza di sintomatologia Covid, ma con presenza solo di positività, che sono stati collocati in apposite aree identificate nel rispetto delle normali misure di protezione già note e adottate, sempre a tutela della prevenzione di ulteriori focolai. Non si è trattato, quindi, di una scelta organizzativa definitiva ma di un’azione di risposta a una criticità temporanea. Eventuali rimodulazioni organizzative, ove necessarie, saranno oggetto, a fronte di un quotidiano monitoraggio dell’andamento pandemico, di opportuna informazione e confronto…”.

Il che, senza starci tanto a girarci intorno, significa che l’Asl To4, forse unica nel panorama delle aziende ospedaliere piemontesi sta prendendo tempo e non si è ancora attrezzata a fronteggiare un’ennesima emergenza Covid.

In ogni caso l’Azienda si dice come sempre disponibile, ove si rendesse necessario, a integrare le risorse mancanti e a organizzare nei prossimi giorni l’incontro con il Nursind.

