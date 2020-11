Asl to4: 476 ricoverati per Covid. Terapie intensive: non c’è + posto

Per far posto alle terapie intensive sono state chiuse due sale operatorie a Chivasso, due a Ivrea e due a Ciriè e ne rimangono aperte e funzionanti 2 a Ivrea, una a Chivasso e una Ciriè. In totale i pazienti ricoverati in “rianimazione” sono 13, su 13 posti letto

