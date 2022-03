“La Regione è consapevole della particolare criticità in cui versa l’AslTO4 e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha assicurato che si cercherà di stabilizzare una parte del personale sanitario ed amministrativo assunto durante l’emergenza pandemica, con contratti a tempo determinato o con formule interinali, nei limiti consentiti dalla legge…”. Questa, in sintesi, la risposta al Question Time del consigliere regionale Alberto Avetta del Pd. La scorsa settmana ha chiesto come la Regione intenda intervenire per fare fronte alla difficile situazione in cui versa la dotazione di personale dell’ASL TO4. “Queste rassicurazioni – commenta [...]





