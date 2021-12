Ci sarà da litigare il prossimo 9 dicembre alla conferenza dei 174 sindaci organizzata in via Jervis a Ivrea per discutere il piano elaborato dalla direzione generale dell’Asl To4 per ridisegnare la sanità su tutto il territorio investendo soldi del PNRR nella nuove “Case di Comunità”, negli ospedali di Comunità e nei COT.

L’elenco, tenuto in gran segreto fino all’altro ieri, sta cominciando a circolare da una scrivania all’altra, da una stanza all’altra, dalle mani di un sindaco all’altro, arrivando fino a noi in men che non si dica.

Cominciamo con le “Case di Comunità”. Se [...]