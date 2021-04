Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Asivola dij babi e la borsa del Pastore

L’asivola dij babi viene anche detta anche asiola o azidola è il nome del romicie, o lingua di vacca in italiano. Il nome piemontese deriva dal latino herbam acidula. Questa erba notata in una recente passeggiata cresce lungo strade e fossi, ma anche nei coltivi, prati da sfalcio concimati. La pianta ha diverse proprietà medicinali, le grandi foglie venivano anticamente utilizzate per avvolgere e conservare il burro. Il nome generico deriva dal latino rumex’ (asta, lancia, freccia), per la forma delle foglie di alcune specie; quello specifico si riferisce alle foglie ad apice ottuso. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: giugno-settembre. Questa pianta presenta nelle varie lingue dell’Italico stivale una diversità di nomi, in Piemontese: Acetusa sarvaja, Arumes, Asiasse, Asivola dij babi, Azidola dij babi, Lavasso, Rume,. Liseuron, a Mombaruzzo, Mamiole. In Liguria, a Noli, Lappassa, in Valle Arroscia, Lingua de crava, Voltri, Rumixia. In Lombardia, Brescia, Maine o Roemes e Stalaas in Valle Camonica. Roebas a Piacenza in Emilia-Romagna, Rombice dei prati in Toscana e Lavazzutt, Friuli. Infine Lapazzu in Sicilia. Una seconda pianta è la borsa del Pastore detta anche erba storna, borsacchina, cimino, grataróle. Viene detta Borsa del Pastore dal nome latino capsa, che era un contenitore atto alla custodia dei rotoli di papiro che per estensione assunse in seguito significato di contenitore di oggetti preziosi, cofanetto, piccola borsa; l’epiteto specifico fa riferimento è alla forma dei frutti, triangolari con base a forma di cuneo, che ricordano la bisaccia usata dei pastori. Riassumendo un piccolo cofanetto, simile alla bisaccia usata dai pastori. Una cuoriosità sul nome, secondo alcuni studiosi che sostengono che il frutto non assomigli affatto ad un “piccolo cofanetto” e meno che mai alla “bisaccia del pastore”, ma bensì ha la forma di una zeppa, facendo risalire l’etimologia all’accadico burussu, tappo, turacciolo e pastu, ascia, scure, col significato complessivo di tappo o zeppa a forma di scure,esiste anche una storia al riguardo, si racconta come un pastore, che curava con questa pianta le sue pecore, riuscisse ad arrestare una emorragia uterina di una giovane donna somministrandole ogni ora, un cucchiaio di succo fresco della pianta. Per quanto si sa per migliaia di anni la Borsa del pastore è stata impiegata come alimento ed i semi di questa pianta sono stati ritrovati negli negli insediamenti neolitici di Çatal Hüyük, importante centro abitato dell’epoca neolitica sito nella regione di Konya in Turchia, che risalgo no al 6.000 a.C. penmsate anche questa semplice pianta diffusa in quasi tutto il mondo, spesso è considerata infestante. In Italia è presente su tutto il territorio, ma scarseggia nella fascia alpina. Si adatta a qualsiasi tipo di clima e di terreno; vegeta negli orti, sui prati incolti ma anche coltivati, ai margini delle strade, sui muri, nelle radure e boschi ha una sua storia e dignità come la lingua di vacca. Tutto quello che ci circonda ogni giorno è meraviglioso, senza che noi ce ne rendiamo conto. Personalmente io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta.

Favria, 27.04.2021 Giorgio Cortese

