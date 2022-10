L’asilo nido di Lanzo “La filastrocca” potrebbe essere affidato a un gestore esterno già dall’anno scolastico 2024-2025. Non c’è ancora nulla che sia scritto nero su bianco, solo uno scambio tra maggioranza e minoranza durante la discussione sul Documento Unico di Programmazione, avvenuta tra i banchi dell’ultimo consiglio comunale di lunedì 24 ottobre.

Come ha fatto sapere in sala consiliare l’assessore all’istruzione Ernestina Assalto, infatti, nel 2023-2024 anche l’ultima educatrice andrà in pensione, e l’amministrazione sta perciò valutando l’esternalizzazione del servizio.

L’asilo nido lanzese è infatti ancora oggi a gestione comunale, nonostante la sezione lattanti sia [...]