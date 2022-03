L’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale consente l’intervento militare dell’Italia a difesa propria o di altro Paese con cui ha stipulato accordi internazionali per la reciproca sicurezza, quale è il Trattato Nordatlantico istitutivo della NATO, di cui l’Ucraina non è però parte.

Ma la legittimazione giuridica ad intervenire militarmente a difesa di quest’ultima trova il proprio fondamento nello stesso menzionato patto in base al quale è consentito agli Stati membri resistere ad attacchi armati laddove da essi possano derivare pericoli ad uno o ad alcuni dei Paesi alleati ( articoli 3 e 4 del Trattato nordatlantico), come ad esempio quelli che appartenevano in precedenza all’ex Unione Sovietica o quelli posti ai confini.

Su questi presupposti, dunque, il nostro Consiglio dei Ministri ha varato il 28 febbraio il decreto legge 16/2022 intitolato “ ulteriori misure urgenti per la crisi Ucraina” con il quale si autorizza il Ministero della difesa ad adottare le decisioni in ordine all’invio in Ucraina degli strumenti militari necessari e, allo stesso tempo, si affronta la questione del razionamento dell’energia e dell’accoglienza dei cittadini ucraini che chiederanno rifugio

A quest’ultimo riguardo è previsto che gli stessi siano ospitati, in via d’urgenza, a prescindere dalla presentazione formale della domanda di protezione internazionale alla Polizia di frontiera o alla Questura.

Qualche giorno prima rispetto all’entrata in vigore del decreto legge la disponibilità del nostro paese all’accoglimento è stato offerto da una decisione del Tribunale di Bari che in data 23 febbraio 2022 ha sospeso il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile una richiesta di asilo formulata da un ucraino prima dell’inizio del conflitto; e ciò proprio in ragione della attuale situazione socio politica del Paese di provenienza.

