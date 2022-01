Fine d’anno strepitoso per la Shin Gi Tai che anche per il 2021 ha scelto la linea rigorosa per la prevenzione del Covid declinando la partecipazione a Campionati Nazionali, Open e Stage, anche se organizzati nel rispetto delle leggi.

Il tutto però non ha impedito al M° Attilio Panetta di superare l’esame e raggiungere il grado di 7° Dan, in collegamento con una commissione internazionale presieduta dal M° S.J. Nekoofar, uno dei maggiori esponenti del karate mondiale, conseguendo un diploma di assoluto prestigio conferito dalla IKAI International Karate [...]



