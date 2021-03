Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi, donna e pittrice con una mentalità moderna, antesignana rispetto ai suoi tempi dell’indipendenza femminile; le sue opere trasmettevano rabbia e dolore, ma anche voglia di rispetto e riscatto da una vita sociale ed affettiva negata. Allevata dall’arte, cresciuta tra pennelli e tavolozze, Artemisia Gentileschi dopo una lunga scalata, finalmente emergerà come grande artista della prima metà del ‘600. Sarà di fatto nella corrente dei pittori Caravaggeschi, insieme a suo padre, per meriti e sensibilità artistiche, seguendo le orme del celebre pittore. Artemisia era capace di incantare il pubblico attraverso i suoi straordinari dipinti in cui, proprio come fossero dei libri, tra le pagine, descriveva con i pennelli ed i colori, con dettagli e finezze, varie storie; fragilità umane e sentimenti che tutti noi dovremmo conoscere molto bene. La sua pittura è ed era, profondamente empatica. Purtroppo la sua vita personale sarà segnata da un evento doloroso e durissimo e molto difficile da cancellare: lo stupro!

Questa sera ore 21,00 sulle pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo monologo di Artemisia Gentileschi – attrice Catia Sale – brano musicale: Minuetto, eseguito da Chiara Mastri, Benedetta D’Aloja e Nadia Varello – luogo di ripresa: studio di pittura del prof. Giuseppe Poli, a Favria;

Favria, 2.03.2021 Giorgio Cortese

Le donne sono i veri architetti di questa nostra società. In pensiero alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!

