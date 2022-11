Sotto gli occhi di 150 presenti e un cielo in cui è spuntato un timido sole, l’investitura della nuova famiglia dei Pelacürdin, tenutasi domenica 23 ottobre, è stata un successo.

Nella terrazza di San Raffaele Alto, 35 Gruppi Storici, provenienti Alpignano, Moncalieri, Settimo, Carmagnola e molti altri paesi del circondario, sono stati spettatori dell’investiture di Maria Carchia e Beppe Mescia come i nuovi i nuovi Madama e Monsù

Pelacürdin, personaggi a cui il sindaco di San Raffaele, Ettore Mantelli, ha prontamente consegnato le chiavi della città.

Tra merletti, cappelli di piume svolazzanti, mantelli e abiti di raso, i Gruppi Storici hanno fedelmente rievocato l’epoca dei Savoia, sotto i vigili occhi della famiglia Pelacürdin uscente e della presidente del Gruppo Storico sciolzese Marina Cagnasso.

Ma i Pelacürdin, chi sono? Un tempo, i contadini sanraffaelesi erano soliti recarsi al mercato di Gassino per vendere i loro prodotti. Le strade, allora, non erano asfaltate e occorreva evitare che la merce cadesse durante i trasporti: si decise quindi di legare i prodotti con dei cürdin. I San Raffaelesi erano noti per la loro parsimonia e, prima di andar via, raccoglievano tutti i loro cordini e anche quelli gettati via dagli altri commercianti; alla domanda: “cò e na fevi ad tüit cùi cürdin?”(cosa ve ne fate di tutti quei cordini?), loro rispondevano: “ai purtuma a cà e i pluma” (li portiamo a casa e li peliamo).

A una decina di giorni dall’investitura, poi, sono arrivati i ringraziamenti della nuova famiglia: “un grazie speciale va all’amministrazione comunale, che ha supportato tutte le nostre iniziative. Un plauso particolare va al nostro sindaco Ettore Mantelli e all’assessore Gemma Cordero – dice Maria Carchia, nuova Madama

Pelacürdin – ancora, la presidente del Gruppo, Marina Cagnasso, e il nostro sponsor Giovanni Pochettino sono stati fondamentali. Per noi essere Pelacürdin è un riconoscimento verso la nostra città, tant’è che abbiamo già in programma di partecipare ad alcune iniziative e avviare degli scambi culturali con tutti i paesi e Gruppi Storici che erano presenti all’investitura”.

