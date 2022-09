“È un paese che reagisce in maniera scomposta, ma a mio modo di vedere l’elemento più preoccupante è questo sistema elettorale che non solo non funziona, ma è profondamente ingiusto, noi cittadini non possiamo decidere chi sono i nostri rappresentanti e c’è un meccanismo di conteggio assurdo”.

Così Carlo Petrini, fondatore e anima di Slow Food, commenta Il risultato elettorale in occasione della giornata conclusiva di Terra Madre Salone del Gusto. “È andata così e del resto se ci mettono anni per non cambiare niente alla fine si paga il dazio” ha aggiunto.

