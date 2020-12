Arriva il S. Natale, lo stupore.

Ecco che arriva il S. Natale ma è ancora vivo il suo ricordo di quando ero bambino. Il ricordo di prendere dalle scatole degli addobbi le statuine del presepe nella polverosa soffitta. Per molti il Natale è un simbolo da brandire per altri un racconto da contemplare. Nel mio indelebile ricordo il presepe tra le statuine di pastori, lavandaie e pescatori in maniche di camicia nonostante la neve intorno, il personaggio anche il personaggio del pastore pieno di meraviglia ed attonito. Si quello raffigurato con la bocca aperta e le mani alzate, un distillato di contemplazione e di stupore. Secondo una delle leggende fiorite intorno alla tradizione del presepio, i pastori lo avevano rimproverato per non aver portato nessun dono al Bambino, mentre loro, chi un agnellino, chi una pagnotta, chi un cesto di frutta, si erano presentati con qualcosa tra le mani. Maria, a sua volta, li riprese aspramente, sottolineando che quel ragazzo aveva portato il dono più bello: il suo stupore. Oggi abbiamo sempre meno stupore e le emozioni si riduco a fredde ed impersonali faccine, emoticon sullo smartphone. Lo stupore è antico almeno quanto la poesia e la filosofia. Con i poemi omerici, qui in Occidente, sono stati delineati per primi i tratti di questa emozione, che fiorisce nel rapporto tra umano e soprannaturale. Nell’Iliade si stupiscono Achei e Troiani nel vedere la dea Atena balzare giù dall’Olimpo, impaziente di far riprendere le ostilità ai due schieramenti, prova stupore Achille comprendendo che l’incontro con l’anima di Patroclo gli ha dischiuso una nuova conoscenza sull’aldilà; genera stupore l’immagine di Ettore che, ispirato dal dio Ares, fa strage dei nemici. Nell’Odissea, poi, Ulisse è preso da stupore e timore alla vista di Nausicaa, mentre il figlio Telemaco viene colto da stupore quando percepisce la presenza del divino, Atena che non si rivela. nella reggia di Itaca. I soggetti colti da stupore sono attoniti, storditi dal tuono, perché quando sono colti da stupore rimango immobili senza parole, simili a delle pietre. Diciamo, infatti rimanere di sasso, perché con lo stupore siamo senza parole ed immobili. Questa espressione restare di sasso reca certamente traccia di questa prossimità tra lo stupore e la pietra, ancora più evidente in termini di altre lingue moderne, nell’inglese astonishmen, stone, nel tedesco staunen, stein. Lo stupore da una parte ci paralizza, ma ci permette anche una più profonda comprensione del reale. In filosofia si dice thaumazein, come affermano il Platone del Teeteto e l’Aristotele della Metafisica, l’emozione che cattura e sorprende permettendo anche la visione dell’alto e dell’altro, insegna ad abitare il confine, accompagna fino alla soglia del turbamento e della paura, alla tentazione di distogliere lo sguardo. Certo la sorpresa per il nuovo può annullare previsioni e prevenzioni e proprio per il suo essere spiraglio sull’altro più profondo, lo stupore ben si presta ad abitare lo spazio del mio animo e dei sensi in cui si sprigiona l’inebriante esperienza dell’amore. Penso ancora allo stupore dell’innamoramento a prima vista di Didone per Enea, il colpo di fulmine che si rivelerà fatale. Poi lo stupore misto a gioia per un dono insperato come quello di Catullo che deve ricredersi e scompaginare le proprie certezze, nel giorno in cui imprevedibilmente Lesbia torna da lui. Ma questa emozione non riguarda soltanto eventi su cui non si è depositata la polvere del tempo, la meraviglia dello stupore mi accompagna ogni giorno nel quotidiano con la forza di dilatare le corde del mio animo anche nelle piccole gioie quotidiane che significano di non smettere mai di cominciare ogni giorno anche se è fatica.

Favria, 8.12.2020 Giorgio Cortese

Il S.Natale lo si sente nel cuore e solo con il cuore possiamo trasmetterne la vera magia! Tanti auguri!

