Arriva il Natale!

Il Natale è un giorno speciale con l’augurio che tutti possano passare un sereno S. Natale. Un Natale ricco d’amore, un Natale che arrivi al cuore che dia pace a tutta la gente, che dia calore a chi ha freddo Che dia amore a chi è solo Che dia tutto che è di più caro. Che bello il Natale, il suo significato racchiude atmosfere speciali ed emozioni nell’animo. Il S. Natale è un bene incommensurabile, fa felice tutte le persone, senza di esso Non si potrebbe essere così allegri.

Favria 23.12.2019 Giorgio Cortese

Le cose più belle non la troveremo sotto l’albero, queste cose lo troveremo in un sorriso, in un abbraccio, in un ti voglio bene, in un semplice saluto, i doni più belli sono le parole dette con sincerità. Quello che possiamo sentire è donare con il cuore. Buon Natale!

