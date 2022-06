CHIVASSO. “Attenzione! Questa persona viene dal passato ed è qui a Chivasso. Se l’hai visto o conosci qualcuno che ci assomiglia, inquadra questo QR code con il telefono!”.

Oggi Chivasso è stata tappezzata da questi manifesti. Ad attaccarli è stato un ragazzo di montanaro, Francesco Carrozzo, in arte Tera, artista che abbiamo avuto già modo di intervistare nel febbraio del 2020.

“Ho avuto modo di incontrarlo. Arriva dal 2012, sta cercando il sé stesso del futuro. Mi ha raccontato la sua storia e io adesso cerco lui per aiutarlo”.

Di crononauti, viaggiatori del tempo, ne è pieno il web. In molti raccontano di averne incontrati. Arrivano dal futuro e, in alcuni casi, dal passato. Spesso danno moniti per quel che sarà. A volte vengono in esplorazione per capire cosa spetterà loro.

Cosa vorrà il crononauta di Chivasso?

Continua….

Commenti