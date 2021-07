Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Arnèis e arnos!

Arnèis, bagaglio a mano o anche bagaglio dell’esercito, ma significa anche un suppellettile, mobile o strumento agricolo. In senso figurato anche una persona malconcia o sgangherata, oppure un marmocchio o furfante. La parola deriva dal tedesco hernest, provvista per il viaggio, intesa per i militari. La parola è arrivata attraverso il francese harnois e anche oi in italiano con la parola arnese. La parola arnese era usata anticamente per indicare le varie parti dell’armatura del cavaliere e del cavallo, il termine assume per estensione il senso di roccaforte, fortezza. “Siede Peschiera, bello e forte arnese / da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi…..” Oggi ha la funzione di nome collettivo e indica un insieme di oggetti con le stesse caratteristiche o finalità. Riprendendo il lemma piemontese scritto all’inizio nasce la parola arnechè, in equitazione bardare il cavallo da tiro, vestirsi da festa o riacquistare la salute o l’atto di bardare il cavallo. Per quanto riguarda il vino arnèis, originario del Roero, pare che nasce dal latino medievale Reneysius, nei dintorni di Canale d’Alba. La parola arnos vuole dire accigliato, pensieroso, mesto o di cattivo umore. Il lemma pare che derivi dall’occitano renous che risale al latino reniosum, renionis, rognone. Per trapasso semantico in italiano la parola rognoso.

Favria, 2.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Certi giorni prima di dire e di fare, è meglio un attimo meditare. Felice venerdì

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti