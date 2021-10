Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Arneis da bagaglio a vino d’eccellenza.

Arnèis oin piemontese vuole dire bagaglio a mano o suppellettili militari. Si dice anche arneis per dire di una persona malmessa, male in arnese. Sin dagli anni intorno al 1830, i lessicografi evidenziano l’espressione mal an arneis con il significato letterale di “scarsamente attrezzato” e, in modo figurativo, “vestito poveramente” o più semplicemente “povero”. Spesso il termine si applica a una persona giudicata rozza o poco raffinata. Ma l’espressione non è unicamente riferibile al Piemonte. Infatti, probabilmente, deriva dall’utilizzo in italiano dell’espressione mal in arnese w molto probabilmente il modo di dire in italiano precede quella piemontese Se arneis è una inflessione dialettale dell’italiano arnese, che a sua volta deriva dal tedesco hernest, la stessa parola in inglese harness significa genericamente equipaggiamento, arredo, corredo, attrezzatura, utensile. Ma arneis è anche un vitigno originario del Roero che produce questo l’unico vino bianco autoctono. Il nome di questo vitigno deriva da Renexij, l’antico nome della località Renesio di Canale: nel tempo questo si trasformò in Arnesio e, finalmente, in Arneis. Oggi quando si parla di Arneis è raro trovare qualcuno che non lo conosca. I primi accenni risalgono al lontano 1400, secolo in cui la funzione primaria di quello che allora chiamavano Renexij era di attrarre gli uccelli con il suo gusto zuccherino. Veniva infatti piantato tra i filari di Nebbiolo per fare da esca, e salvaguardare il rosso più prezioso dei tempi. L’origine del nome è discussa come poche altre, forse appunto per prendersi i meriti di quello che oggi è un prodotto di gran valore. C’è chi collega il termine Renexij a vigneti della località Renesio di Canale, comparsi per la prima volta nel 1478 in un documento di conti del Roero. Il lemma Arneis comincia ad apparire in numerosi dizionari Italiano-Piemontese a partire dal 1830. L’Arneis oggi è un vino italiano autoctono tra i più apprezzati all’estero, un vino elegante, rotondo, che da il meglio in terreni argillosi che ne stimolano l’acidità. Ha tendenzialmente note sottili di erbe aromatiche, fiori bianchi, zagara, anice, liquirizia. Qualcuno in America sta cercando di riprodurlo, specialmente negli stati di California e Oregon con risultati anche apprezzabili, ma questo vino, che nella storia locale ha tanto sofferto, è oggi emblema dei bianchi piemontesi.

Favria, 8.10.2021 Giorgio Cortese

