Al via la settima edizione della rassegna corale “Armonie nel Gran Paradiso” che porta la magia della polifonia e dell’intreccio di voci che ha già incantato il pubblico nelle scorse edizioni nelle chiese e all’aperto, in contesti naturalistici di grande impatto, per celebrare letteralmente l’incanto della musica.

L’evento è organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il primo concerto si svolgerà sabato 27 agosto alle ore 18 a Ronco Canavese, presso la Fucina del Rame (un’antica fucina da rame risalente al 1675). Sul palco il coro Alterati in Chiave Vocal Ensemble di Cerano (NO), diretto dal maestro Matteo Ossola.

Provenienti da differenti esperienze canore gli Alterati in Chiave hanno deciso di unire le loro capacità vocali ed esprimere il loro amore per il canto attraverso la musica polifonica. Alterati come possono essere i segni di diesis o bemolle in testa (in chiave) ad uno spartito, nascono come vocal ensemble nel 2010 e diventano associazione nel 2012. Fino ad ora si sono esibiti in diverse occasioni vincendo molti premi, come ad esempio il terzo posto al XXII concorso regionale di canto corale Viù, e il secondo premio (cat. gruppi vocali) al 55° Concorso Nazionale Corale Trofei “Città di Vittorio Veneto”.

Il secondo concerto si svolgerà domenica 28 agosto, ore 17:30 a Ribordone, presso il santuario di Prascondù. Si esibirà la Corale Polifonica di Sommariva Bosco (CN), diretta dal maestro Adriano Popolani.

LA STORIA DEL CORO

Fondata nel 1970 da Antonio Oliviero, diretta dal 1976 al 2005 da Claudio Chiavazza, e dal 2006 al 2008 da Elena Camoletto, la Corale Polifonica di Sommariva Bosco ha all’attivo concerti realizzati in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, ex Yugoslavia), oltre che partecipazioni a rassegne e concorsi nazionali e internazionali nell’ambito dei quali è stata più volte premiata. Attorno al nucleo del coro polifonico sono sorte molteplici iniziative volte alla divulgazione del canto corale e della cultura musicale, come la rassegna internazionale Incontri Corali e gruppi specializzati in diversi repertori vocali tra cui la Schola Gregoriana. In ambito discografico ha realizzato produzioni dedicate alla polifonia sacra di diverse epoche.

