Quello che doveva essere il primo match da professionista di Arianna Delaurenti è stato invece il suo ultimo incontro da dilettante. Sabato 22 febbraio, al Palazzetto dello Sport di piazza del Donatore a Borgaro Torinese, tutti si aspettavano infatti la sfida tra la pugile di Ozegna e la serba Marijana Dasovic, ma la Federazione Pugilistica Italiana non ha concesso il nullaosta per il match da professionista: da regolamento federale, un pugile, qualsiasi sia il suo trascorso, deve aver sostenuto almeno un match da dilettante nell’anno solare prima del debutto da professionista e questo requisito Arianna Delaurenti, che aveva combattuto l’ultima volta nel novembre 2018, non l’aveva assolto, così la sfida è saltata. L’All Boxing Team, che organizzava la manifestazione pugilistica di Borgaro Torinese, è dovuta correre ai ripari e non si è fatta trovare impreparata, allestendo per Arianna un match da dilettante contro un’avversaria lombarda, Lara Mostes della Suat Boxe. Il modo migliore, davanti ai suoi tifosi, per dire addio alla boxe AOB e per esprimere il lavoro pugilistico effettuato nell’ultimo anno agli ordini del maestro torinese Dino Orso. Una prestazione in crescita quella di Delaurenti durante l’arco di tutte e tre i round, che si congeda così dal dilettantismo con la sessantesima vittoria in carriera su 91 match disputati, un bottino invidiabile!

Il debutto al professionismo di Arianna è comunque solo rimandato: appuntamento fissato per il 14 marzo, ma l’emergenza per il coronavirus potrebbe far slittare tutto più avanti.

Commenti