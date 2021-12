Astm punta a elettrificare entro il 2026 il 100% delle aree di servizio della propria rete autostradale in Italia. Lo comunica il gruppo in occasione dell’apertura al pubblico di una nuova stazione di ricarica elettrica sull’autostrada A12 nell’area di servizio Versilia Est, nel comune di Pietrasanta (Lucca). L’opera si inserisce nella strategia di medio e lungo termine di Astm che punta a diffondere servizi di ricarica elettrica con l’obiettivo finale appunto della completa elettrificazione. “Ogni giorno ci impegniamo lungo le nostre autostrade per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative, sostenibili e all’avanguardia: l’apertura di [...]





