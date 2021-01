Ardito o coraggioso.

Ardito o coraggio.

La parola ardito significa coraggioso, audace, spavaldo, sfacciato, originale. Il lemma deriva dal francese antico hardì, coraggioso, che deriva dall’antico verbo francone hardjan, rendere duro, molto probabilmente dalla radice germanica hard, duro. Come si vede il significato iniziale è quello di rendere duro, insomma la tempra del carattere delle persone dure e toste. Una bella differenza dal coraggio, parola di origine provenzale, corage, derivato dal latino cor, cuore. Il coraggio è prima di tutto forza morale che permette di affrontare situazioni difficili, insomma una virtù che rimanda al codice cavalleresco, legata al cuore. Il coraggio nella vita è il prestare l’ampiezza del petto all’incerto, al pericolo, al dolore anche con il sacrificio. L’ardito invece si muove sui sentieri dell’audacia con l’inclinazione a osare, sui pendii erti della spavalderia, se ne trova traccia nella Chanson de Roland. Attenzione il coraggio è ben lontano dalla stupidità, il coraggioso dialoga con la paura perché il coraggioso non è temerario. Infatti il coraggio si distanzia dal temerario, l’audace senza accortezza. Il coraggioso nella vita non è la persona senza paura, ma la persona che non cede al timore perché qualcosa di luminoso, di sacro, di giusto lo chiede, da dentro di lui. Certo la linea sottile che demarca il coraggio dall’ardito è molto labile. In effetti, l’ardito è prossimo all’audace e pertanto non stupisce che quelli degli arditi fossero reparti dell’esercito italiano votati ad azioni particolarmente rischiose durante la Prima Guerra Mondiale

Favria, 9.01.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno rispettiamoci gli uni con gli altri perché ogni vita è sacra e adesso più che mai, lo stiamo capendo

