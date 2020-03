Arco e freccia!

Leggendo una favola di Esopo in cui un’Aquila, simbolo di Zeus, resta ferita da una freccia costruita con le piume di un altro rapace appartenente alla sua famiglia, mi ha fatto pensare al tiro con l’arco e di quanto mi ha raccontato un cliente per la sua passione per questo sport, una disciplina le cui caratteristiche consentono a chi la avvicina di capire davvero cosa significa recuperare uno spazio di relax dove sei solo tu, l’arco, il bersaglio e il campo di tiro. Questo mi amico mi diceva certo se sei uno di quegli arcieri che è ossessionato dal fare sempre centro forse può risultare un po’ stressante, ma diversamente è davvero un momento di concentrazione e astrazione dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Tendere l’arco infatti coinvolge pettorali, braccia, spalle e mani. Inoltre il movimento favorisce una corretta postura e migliora il flusso del sangue con i giovamenti connessi. Più che uno sport, il tiro con l’arco può essere definito come uno specchio della vita. L’arco può essere paragonato ad un mezzo per affermare noi stessi, per vincere e superare problemi. Impugnare l’arco è come impugnare totalmente la nostra vita, incoccando la freccia risalgono a galla tutti i problemi che attraverso lo scocco di quest’ultima sfuggono via.

Favria, 15.03.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana più dura è la battaglia nel superare i problemi quotidiani, più dolce è la vittoria alla sera.

