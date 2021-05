Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Diverse strutture di epoca romana, tra murature in ciottoli, laterizi e pavimentazioni, sono emerse durante alcuni scavi nell’area dell’antico ospedale di Vercelli.

Il caso è raccontato da La Rete, consulta per la promozione del territorio vercellese; i ritrovamenti sono avvenuti nell’ambito del cantiere per la costruzione della Torre Libraria, edificio in cui verranno unite le biblioteche civica e universitaria.

Secondo gli studiosi dell’associazione “ritrovamenti simili sembrano l’ideale per un luogo deputato a sede di conoscenza e cultura”. L’appello del coordinatore Maurizio Roccato al Comune di Vercelli è di “coinvolgere cittadinanza, Società Storica, Museo Leone per salvare i resti”. “Vercelli – dice – ha già perso troppi pezzi del suo passato antico, e negli anni si è assistito al graduale disinteresse per siti significativi di epoca romana.

La realizzazione di un polo culturale non può fondarsi sulla distruzione della cultura”. Dal Comune assicurano che “c’è attenzione verso i resti archeologici emersi ora e in passato”, e che a metà giugno ci sarà un incontro con Soprintendenza e archeologi specialisti per analizzare i reperti.

Commenti