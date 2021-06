Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Arcant, fausset e fausson.

La falce una volta, prima dei decespugliatori era l’attrezzo regina nei lavori agricoli. La falce, semplice attrezzo agricolo con lama ricurva e manico di legno, usato per tagliare le piante erbacee. Considerare l’antichità di questo attrezzo dà le vertigini, fu inventato prima delle città, perfino prima dell’agricoltura ancora quando eravamo cacciatori nel neolitico. Nel gesto di chinarsi, per afferrare una manata di spighe o erba per reciderli con una lama ricurva, è stato per noi esseri umani una trovata rivoluzionaria simile all’invenzione della ruota, un gesto avveduto per iniziare a diventare agricoltori e dare inizio alla nostra formidabile civiltà. Oggi, purtroppo, come scrivevo all’inizio è un gesto quasi dimenticato, nessuno oggi usa la falce, né la piccola messoria con cui si tagliano le spighe stringendole nell’altra mano, né la grande fienaria, quella della morte, per intendersi, con cui si falciano steli che saranno raccolti in seguito. Ma non è un gesto dimenticato nella memoria delle parole. Personalmente uso ancora, seppur saltuariamente la falce e allora adesso che l’attrezzo e riposto con gli altri attrezzi agricoli penso rifletto su questa parola che deriva dal latino falx, falciare. E oggi anche se si usa raramente la falce, il verbo falciare è usato comunemente da tutti, e nessuno ha dubbi su come possa essere usato. È un verbo che, da subito l’idea, rimanda dal recidere le spighe alla base all’immagine figurata per indicare la morte, la distruzione, la sconfitta, specie rapida e in massa. Falciare è un gesto tanto violento quanto indifferente, se osservo degli anziani falciare le vedo incedere sul campo quasi danzando, e come si dice in piemontese con la messoira, il falcetto, la falce per le messi dal latino falcem messoiram, messemm in latino deriva da mietere. Devo stare attento a non compiere degli strfalcioni, che oggi significa errore grossolano, specie linguistico, la parola deriva da strafalciare, verbo ormai poco usato. Ma lo strafalcione è invece sempre sulla cresta dell’onda e deriva dalla parola falce. Osservando in campagna dei contadini che falciano a mano, usano l’attrezzo stando in piedi, parlo della falce fienaria, la ranza o sessa. il passo del falciatore non è dei più fermi, lo vedo che procede forzando sempre l’equilibrio per compiere con la falce degli archi ampi e vigorosi, ed è quindi facile che il falciatore, in questo suo avanzare quasi un po’ ubriaco, metta un piede in fallo. Lo strafalcione sarebbe quindi dapprima il passo falso, e poi l’errore, da altre fonti pare che lo strafalcione che derivi dall’errore compiuto nel falciare, falciare male. Dalla falce deriva il falcione, una grossa falce fissata a un manico usata per trinciare il foraggio per il bestiame, divenuta anche nel Medioevo arma in asta, con lama di varie forme e con manico più o meno lungo a seconda delle epoche. A partire dal XVII secolo il falcione, come altre armi inastate, perse valenza campale nel teatro bellico europeo ormai dominato dal modello Pike and Shot, picca e archibugio dei tercios spagnoli, e assunse in seguito maggiori dimensioni e, coperta di pregevoli lavori di cesello, divenne arma di parata per le guardie dei sovrani. In francese ed inglese, il falcione viene chiamato glaive, che in francese significa anche gladio, come quello dell’antico legionario romano. Mio suocero chiama la falce posta su una lunga asta arcant, usata per tagliare i rovi, la parola piemontese deriva dal gallico cantos, lato angolo di taglio. Dalla falce deriva anche la roncola, in piemontese il fausset, attrezzo agricolo usato per tagliare i rami degli alberi da dove è derivato il roncone o ronco arma bianca tipica delle milizie urbane italiane. Lo scopo del roncone in battaglia era sia quello di trafiggere, sia quello di agganciare e disarcionare i cavalieri. Accanto al roncone comunemente definito si può individuare una versione “ibrida” che è sia un’arma che un attrezzo agricolo, il roncone da cernita. In conclusione qui di seguito come viene chiamata la falce in diversi dialetti , sarrecchia nel Lazio, Campania; scighezz, foglasa, Lombardia; runca, ficigghiuni, Sicilia; masoira come già detto in Piemonte, falciana, Toscana; runca, Calabria; mesora, Veneto; facetta, Marche. Una breve storia del più antico utensile inventato dalla razza umana, per dirla con una frese di Alessandro Manzoni, è la falce che pareggia tutte le erbe del prato…

