Arcancel!

In piemontese, in canavese con questa parola si indica l’arco in cielo, si tratta infatti di un francesismo da arc en ciel. Parlo dell’arcobaleno che da sempre per noi esseri umani, affascinati da questo fenomeno meto, sono sempre stati affascinati. Uno dei significati più diffusi è quello di Ponte tra i mondi o tra Cielo e Terra e quindi tra realtà materiale e spirituale. Per gli antichi Greci infatti era il la personificazione della dea Iris, messaggera degli dei per i mortali. La dea iris. Sorelle della arpie, portava i messaggi infausti degli dei agli uomini, per le buone nuove ci pensava Ermes, Mercurio. Dalla parola greca iris deriva l’iride che significa sia l’arcobaleno che la membrana pigmentata dell’occhio, il cui foro centrale è la pupilla. Per i cinesi l’arcobaleno è l’elemento che congiunge e mette in comunicazione cielo e terra poiché composto da un drago a due teste; per gli antichi indiani Navajo è invece un serpente che può essere cavalcato come simbolo di iniziazione e di passaggio verso il mondo spirituale. Nella Genesi l’arcobaleno rappresenta un patto tra Dio e l’umanità, comparso per la prima volta dopo il diluvio universale in cui Noè e la sua arca riuscirono a sopravvivere, come promessa che non avrebbe più inondato la terra. È quindi simbolo di pace e di accordo tra gli esseri umani. Il suo significato di apertura e l’arco rimandano al passaggio, alla transizione e al cambiamento che dona sollievo e porta a pensare al soffio di pace e serenità. Oggi dove i venti guerra soffia sull’Europa e dove tutto sembra nero, l’arcobaleno dona colore e aiuta ad aprirsi al futuro, a guardare avanti a tutti gli esseri umani, patrimonio comune di tutti noi per l’evento straordinario che tutti i colori compaiano nell’iride rende per antonomasia di ogni cosa che stupisce l’occhio con i suoi colori cangianti.

Favria, 8.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno penso al domani, quello con il sole vero, e allora lo devo immaginare migliore per costruirlo

