Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Praticamente chiunque oggi è dotato di un conto corrente attraverso il quale può compiere delle operazioni, ma pochi sanno come risparmiare sulle spese di gestione del conto oppure come ottenere degli interessi maggiormente vantaggiosi. Possedere un conto è fondamentale poiché serve a compiere operazioni all’ordine del giorno come i pagamenti attraverso il bancomat o la carta di credito, addebitare il costo delle bollette o degli abbonamenti del cellulare o della televisione, ricevere l’accredito della pensione o dello stipendio. Appare perciò evidente che non si può fare a meno di avere il proprio conto corrente personale, ma come scegliere quello più conveniente? Ognuno, in base alle proprie esigenze deve scegliere quello che faccia di più al caso proprio. Vediamo insieme come trovare delle offerte per un conto corrente con buoni interessi bancari e come aprirlo online a zero spese.

Conto corrente a zero spese: come iniziare a risparmiare da subito

Un ottimo metodo per risparmiare sulle spese di gestione del conto corrente è certamente trovarne uno che offra un canone azzerato. Online è possibile trovare diverse offerte che permettono di risparmiare sulle spese di conto o addirittura di azzerale totalmente. Molte banche online garantiscono conti senza spese per gli under trenta, ma il costo può essere azzerato anche attraverso altri accorgimenti, ad esempio attraverso l’accredito dello stipendio sul conto, il deposito di una somma minima di denaro o attraverso alti servizi aggiuntivi proposti dall’istituto di credito. Inoltre un ottimo metodo per rendere più remunerativo il proprio conto è quello di scegliere un’offerta che garantisca dei buoni interessi sulla giacenza annua.

In base a quali servizi scegliere il proprio conto corrente online

Ogni persona può avere esigenze diverse, per questo motivo, al momento della scelta del conto da aprire, è importante comprendere quali siano i servizi che si addicano meglio a queste esigenze.

In genere le banche offrono dei servizi di base come ad esempio la carta di credito e la carta di debito, ossia il bancomat, che possono essere collegate ad Apple Pay e a Samsung Pay, per effettuare i pagamenti comodamente col cellulare. Oltre a queste due carte si può avere il bancomat internazionale o altre tipologie di carte a seconda delle esigenze.

Altro servizio che può tornare davvero utile è il Plick, un servizio che da la possibilità di inviare denaro ed effettuare bonifici solo attraverso il numero di cellulare del destinatario.

Standard di sicurezza del conto corrente online

Se si dovesse avere qualche dubbio sugli standard di sicurezza di un conto corrente online si può stare davvero tranquilli, infatti gli istituti di credito che offrono questo tipo di servizi adottano degli standard di sicurezza davvero elevati per tutte le operazioni compiute online. A garantire ancor di più la sicurezza di tutte le operazioni e delle transazioni vi è il fatto che le banche online sono sottoposte alla medesima normativa degli istituti di credito tradizionali. Per questo motivo si può stare tranquilli se si sceglie un conto corrente online.

Commenti