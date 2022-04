Aprile, Aprilis!

Aprile, Aprilis, era il mese dedicato a Venus, Venere, dea romana della bellezza, dell’amore e della fertilità. Secondo alcuni, il nome aprile deriverebbe dal latino aperire, aprire, per indicare il periodo in cui si schiudono i fiori. Secondo altra ipotesi aprile deriva dal greco aphròs, che significa spuma. Si tratterebbe della spuma da cui, secondo la leggenda, sarebbe nata la dea Venere, Afrodite nella mitologia greca, pare che il nome sia traslato dal greco al latino tramite l’etrusco Apr, nome con cui chiamavano i Tirreni la dea greca Afrodite. Dopo la riforma di Numa Pompilio, che introduce gennaio e febbraio, aprile con i suoi 30 giorni diventa il quarto mese dell’anno. Il famoso proverbio “Aprile dolce dormire” si deve alle caratteristiche atmosferiche del mese. Dopo l’instabilità di marzo, il mese di aprile regala i primi caldi della stagione primaverile. Questo vuol dire un aumento delle temperature e più ore di luce. Si avverte quindi una sensazione di stanchezza dovuta proprio alle difficoltà dell’organismo ad abituarsi al nuovo clima.

Benvenuto Aprile mese in cui si “schiudono” germogli e fiori, ed in cui la primavera inizia a mostrare tutto il suo splendore.

