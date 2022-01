LAURIANO. Non tutti hanno gradito l’appello al senso civico dei cittadini affinché non utilizzassero i classici “botti”, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Da Castagneto fino a Verrua, passando per Lauriano e Cavagnolo, tutti i sindaci dei comuni collinari hanno diffuso un comunicato, per richiamare i residenti al rispetto di persone, animali e cose che sarebbero danneggiati dall’uso di fuochi artificiali e altro materiale esplodente.

“Noi pensiamo che sarebbe stato meglio vietare del tutto i botti con ordinanza piuttosto che un generico appello a limitarli – scrive Emmanuele Serlenga, capogruppo di Lauriano e Piazzo Domani, [...]