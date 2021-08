Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’8 x mille all’emergenza Afghanistan. Questa una delle prime decisioni prese dal Sinodo delle chiese metodiste e valdesi apertosi oggi a Torre Pellice. All’appuntamento che ha visto oggi la predicazione del pastore Winfrid Pfannkuche anche il deputato Libero Ciuffreda.

Nel corso del culto, è avvenuta la consacrazione di Gabriele Bertin al ministero pastorale e di Monica Natali al ministero diaconale. “Sgonfiare il proprio io, rinunciare a sé stessi, rimane sempre più grande di ogni altra sfida che troviamo sul nostro cammino. La sfida per eccellenza – ha detto tra l’altro Pfannkuche nel suo sermone -. La nostra priorità: l’amore che richiede sempre una decisione, una scelta chiara. Di questa via per eccellenza sappiamo che alla fine qualcosa dura, rimane. Camminando insieme su questa via, qualcosa di noi rimane: la fede, la speranza, l’amore”.

Il Seggio del Sinodo si è insediato ufficialmente e ha eletto come presidente Valdo Spini, che ha commentato: “Emozione, gratitudine, umiltà”. Qui il messaggio integrale del presidente Spini.

Questa mattina il Sinodo ha anche ricevuto la visita del vescovo di Pinerolo, Derio Olivero. Domani, la serata pubblica: “Next generation Eu? – Giovani ed Europa, tra sogno di ripresa e rischio di marginalità”.

Dalle 20:45, in presenza presso il Tempio valdese di Torre Pellice e online, in diretta, sulle pagine fb della Chiesa valdese, Radio Beckwith, e sul canale YouTube della stessa emittente.

