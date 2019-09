AOSTA. Una tre giorni di ‘veglie funebri’ per i ghiacciai

I ghiacciai stanno morendo e hanno diritto a un funerale. Ne è convinta Legambiente che ha organizzato una tre giorni di ‘veglie funebri’ capitata proprio nei momenti di massima attenzione sul Monte Bianco per il pericolo del maxi crollo del Planpincieux. Lo spunto è stata la cerimonia, ad agosto, per il ghiacciaio islandese scomparso di Okjokull. I sette appuntamenti sulle Alpi italiane prenderanno il via venerdì 27 settembre, in concomitanza con lo sciopero globale per il clima dei ‘Fridays For Future’, per concludersi domenica 29. “Il cambiamento climatico si tocca con mano. Non dimentichiamoci che nelle Alpi negli ultimi decenni sono scomparsi circa 200 ghiacciai”, spiega Vanda Bonardo, responsabile nazionale di Legambiente Alpi. “Il ghiacciaio del Lys, – prosegue – dove andremo noi, rispetto all’inizio ‘900 si è ridotto di almeno due chilometri. La stessa cosa è capitata un po’ a tutti gli altri grandi ghiacciai, sono in sofferenza”. Oltre a essere un “simbolo dei cambiamenti climatici” e al loro “valore paesaggistico”, i ghiacciai scomparsi portano “problematiche molto concrete: sono fonti di approvvigionamento idrico – ricorda Bonardo – e quindi una volta sciolti del tutto o quasi avremo dei problemi anche rispetto all’uso irriguo, all’uso idroelettrico e all’uso potabile. Per non parlare di questa accelerazione di instabilità di versanti. Sono sempre stati instabili ma adesso i movimenti avvengono a una velocità incredibile”. Venerdì 27 settembre le ‘veglie funebri’ si terranno sui ghiacciai del Lys (versante valdostano del massiccio del Monte Rosa), del Monviso, in Piemonte, e del Montasio, in Friuli-Venezia Giulia. Ai ghiacciai dello Stelvio (provincia di Bolzano) e della Marmolada (Trento) toccherà sabato 28 e a quelli del Brenta (Trento) e del Montasio (Friuli-Venezia Giulia) domenica 29 settembre.

