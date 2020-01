AOSTA. Pedofilia: 69enne italiano arrestato in Francia, sarà estradato

Ricercato dall’Interpol per reati sessuali, un sessantanovenne italiano, Michele Cosentino, è stato arrestato a Chambery (Savoia) dalla polizia francese. Era ricercato dall’Interpol – come riferiscono i media d’oltralpe – per degli abusi commessi su minori disabili quando era l’autista del loro scuolabus. I fatti sono avvenuti in provincia di Torino. L’uomo, in base alla ricostruzione degli inquirenti, si era rifugiato in Francia, nella regione dell’Isere.

Verrà estradato Michele Cosentino, il 69enne arrestato in Francia per abusi su minori disabili. Era ricercato dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino dopo essersi reso irreperibile perché accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di ragazzini con problemi psichici e psicologici di origine extracomunitaria. L’uomo guidava uno scuolabus ed era accompagnatore volontario dei bambini. Nel tempo era riuscito a guadagnare l’affetto e la fiducia delle proprie vittime, verso le quali mostrava amicizia e senso di protezione. Comunicativo, simpatico, amante della musica, aveva conquistato la fiducia dei giovani e delle sue famiglie. E’ proprio approfittando di questo ruolo che, secondo l’accusa, è riuscito ad abusare dei giovanissimi. I fatti contestati sono stati commessi tra il 2018 e la fine del 2019. Fuggito da Torino, è stato rintracciato ieri mattina, quando si è presentato alla polizia municipale di Chambery per un adempimento burocratico. Riconosciuto da un agente transalpino, per lui sono scattate le manette.

Commenti