AOSTA. Pari opportunità, firmata l’intesa per sostenere le imprese femminili

Incentivare nuove forme di intervento per la promozione e lo sviluppo di strategie di sostegno all’imprenditoria femminile è l’obiettivo di un Protocollo d’intesa sottoscritto tra gli Uffici delle Consigliere di Parità Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione autonoma Valle d’Aosta e le Camere di Commercio Riviere di Liguria, Camera di Commercio di Genova, Unioncamere Piemonte, Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni. L’evento “ha rappresentato un costruttivo momento di confronto – si legge in una nota – rispetto al ruolo centrale delle Istituzioni nella promozione e nella diffusione di una nuova cultura del fare impresa”. “Occorre puntare – ha spiegato la Consigliera regionale di parità, Laura Ottolenghi – alla realizzazione di un percorso che tenga conto dei punti di forza maggiormente presenti nelle imprese femminili, che faciliti il connubio ad esempio tra turismo e territorio e territorio e imprese e che promuova, in uno scambio di conoscenze e strumenti concreti, eccellenze, innovazioni, tradizioni, mestieri e qualità creati dalle donne. Bisogna incoraggiare l’imprenditorialità femminile in Valle d’Aosta e come può non essere di buon auspicio un avvio come la firma del presente protocollo che vede la Regione Valle d’Aosta in stretta sinergia con le regioni limitrofe? L’iniziativa entra con forza propositiva nel programma per potenziare le opportunità occupazionali “al femminile” e sostenere in rete la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale delle nostre donne: un universo creativo e attivo, formato da imprenditrici, artigiane e guide”

