Arrestati un falso tecnico dell’acqua e un falso vigile urbano che con queste false identità carpirono la fiducia di una donna di 85 anni a Firenze e la rapinarono nella sua casa. La rapina avvenne la mattina del 14 giugno quando i due rinchiusero la donna e scapparono con un bottino di 60 mila euro.

Adesso, dopo indagini, i carabinieri hanno arrestato in esecuzione di una misura cautelare del gip Piergiorgio Ponticelli, due torinesi, 49 anni e 28 anni, già noti alle forze dell’ordine, per rapina aggravata. L’aggressione ci fu in un condominio di via Nardi, vicino alla stazione Fs di Campo di Marte. I malviventi sono stati individuati con una indagine coordinata dal pm Christine von Borries. I due, secondo la ricostruzione, erano arrivati a Firenze quella stessa mattina con un furgone parcheggiato in periferia, davanti all’ospedale San Giovanni di Dio. Dal mezzo scaricarono una moto usata per circolare per Firenze a ‘caccia’ di vittime, preferibilmente donne anziane sole e indifese.

Incrociarono l’85enne coi sacchetti della spesa in via Mannelli, lungo la ferrovia, quindi decisero di seguirla nel suo palazzo, fino al quarto piano dove abita. Grazie alle telecamere pubbliche, i carabinieri li hanno individuati e ieri ai due è stata notificata la misura cautelare nel carcere di Marassi a Genova dove già erano agli arresti per un’altra rapina ai danni di anziani. Nella perquisizione al furgone e alle loro abitazioni sono state trovate arnesi da scasso, una pettorina, un lampeggiante ed un distintivo della polizia locale e numerose ricetrasmittenti usate per tenersi in contatto radio durante i colpi.

