ANSCARIO I

Non posso nascondere la mia delusione più a lungo. Non uno, dico uno, che si

sia degnato di domandarmi con cortese sollecitidine, quale fosse l’origine

degli Anscaridi, la stirpe dei marchesi di Ivrea.

Ebbene, non crediate che questa vostra superficialità possa indurmi a

rinunciare al rendervi immeritatamente edotti. Tadah: Anscario primo! Un coup

de théâtre difficilmente eguagliabile.

Era egli un nobile Franco, da non confondere con me che, ancorché nobile, sono

Franco solo nominalmente. Proveniente dalla Borgogna, quindi considerato un

provincialotto, finì con l’imparentarsi con Guido di Spoleto, insomma tutta

vita! Peraltro Anscario aveva un fratello di nome Guido, giusto per non capirci

più un cazzo.

Il nostro eroe eporediese appoggiò l’altro Guido, quello che non era suo

fratello, ma forse cugino, oppure cognato di suo zio, nella lotta per il Regno

d’Italia contro Berengario, non quello di Ivrea, quell’altro, del Friuli,

potete distinguerli dall’accento. Vinse nella battaglia sulla Trebbia, come

Annibale, ma vi morì suo fratello Guido, così possiamo semplificare il contesto

dei nomi.

In compenso nell’894 non riuscì a fermare l’assalto di Arnolfo di Carinzia,

noto per essere un suo intimo, il suo intimo di Carinzia.

Successivamente divenne fedelissimo di Berengario, sempre quell’altro, giusto

in tempo per morire nel 901 felice e pacificato.

Anscario ebbe ad Ivrea e in Canavese molti valorosi sostenitori.

Uno fu Claudio Cuor di Leone da Rivarolo, noto per il fatto che ogni volta che

Anscario gli chiedeva conto delle gabelle percepite, rispondeva che le aveva

restituite.

Ma il più eminente fu senza dubbio Gigno Vinia, che suggeriva costantemente al

Marchese di allearsi con Albero da Giussano, da non confondere con Alberto da

Giussano, di trecento anni posteriore.

Non possiamo però dimenticare la celeberrima Anna Malo, nota per le sue risate

argentine ogniqualvolta le venisse documentata una disgrazia politica, sociale

o ambientale.

Ci limiteremo ulteriormente a citare Georgia Popolo, una battagliera amazzone

che amava riempire i presepi di bellicosi guerrieri.

Va da sè che l’Assessore Balzola smentisce categoricamente l’esistenza di tali

personaggi.

